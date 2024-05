Mãe de suposta filha de Neymar Jr. ganha presente de irmã do jogador no Dia das Mães: Obrigada por tudo

Amanda Kimberlly, modelo apontada pelo colunista Leo Dias como mãe da suposta filha de Neymar Jr., ganhou um presente especial no último domingo, dia 12, Dia das Mães. Através dos Stories, ela mostrou um quadro decorado com flores que levava o nome da filha, Helena, e agradeceu Rafaella Santos, irmã do craque, pelo carinho.

Em um agradecimento discreto, ela disse:

Rafaella, obrigada por tudo.

Vale lembrar que a assessoria de Neymar Jr. já declarou que não vai se pronunciar sobre o assunto. Enquanto a família de Neymar permanece em silêncio sobre o caso, o colunista Leo Dias afirmou que Amanda topou fazer um exame de DNA na filha após seu nascimento para esclarecer se a pequena é mesmo filha do craque.

Neymar já é pai de Davi Lucca, fruto do antigo relacionamento com Carol Dantas, e Mavie, do antigo namoro com Bruna Biancardi.