Arthur Aguiar analisa eliminação de Gustavo no BBB22: Ele sempre teve um problema comigo

20/04/2022 | 08:11



Mais uma noite agitada no BBB22. Gustavo foi eliminado, Paulo André ganhou a Prova do Líder e já temos um novo paredão em curso. As emoções foram tantas, que teve gente que passou a noite em claro.

Ainda no início da noite, os brothers estavam analisando a saída de Gustavo. Cada um parece ter = suas teorias. Mas, segundo Arthur Aguiar, o motivo está claro. O ator relembrou mais uma vez a polêmica do rodízio de votos entre o grupo Disney, e colocou Gustavo no centro de toda a ideia.

- Ele trouxe um ponto que seria favorável para todos vocês, menos pra mim. Isso é inegável. Ele sempre teve um problema comigo, mas preferiu deixar para lá.

Todos ouviram calados, enquanto Pedro Scooby comentou que nunca tinha percebido o atrito que havia entre Gustavo e Arthur.

Seguindo a conversa, Eliezer defendeu ainda mais a teoria de Arthur ao dizer que Gustavo tinha contado pra ele que acreditava que o paredão falso realmente podia ser considerado válido. O que, segundo o combinado entre o grupo, faria com que Arthur deixasse de ser opção de voto.

Scooby então dispara:

- Na minha opinião olhando agora e é uma parada que quando eu sair daqui, eu vou falar: Pô Gustavão, vacilou naquela, hein. Porque irmão, eu realmente não notei. Se eu tivesse notado, ou o DG tivesse me contado, ou o Arthur quando conversei com ele na cozinha tivesse me contado, eu teria falado 'Qual foi, Gustavo? Viajou, mano? Acordou uma parada com a gente e fez outra.

Eita!