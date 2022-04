Grupo doa 90 quilos de gelatina para pacientes em tratamento de câncer

Carolina Helena

Grupo composto por agentes das forças de segurança, proprietários de viaturas de polícia antigas e voluntários que se fantasiam de super-heróis e visitam hospitais arrecadou e distribuiu 5.000 unidades de gelatinas vermelhas para crianças e adultos que estão em tratamento de câncer no Grande ABC. O montante equivale a aproximadamente 90 quilos do alimento, que é usado para abrir o apetite dos pacientes. Os produtos foram entregues no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, e no Lar Nossa Senhora das Mercedes, em São Caetano.

De acordo com os médicos, a gelatina vermelha é a mais indicada para o processo de nutrição, por ter um sabor mais forte e intenso, assim, se tornando mais atrativa para os pacientes oncológicos. A campanha de arrecadação acontece em várias regiões do Estado e pela primeira vez contemplou unidades do Grande ABC.

A ação social começou em 2015 por iniciativa do empresário Antônio Gusman e desde então vem atendendo vários hospitais que oferecem tratamento oncológico para crianças e adultos, como o Hospital Santa Marcelina e a Tucca (Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer), ambos na Capital.

Um dos principais incentivadores da Campanha da Gelatina Vermelha é o empresário Fábio Denzin, 47 anos, que é co-fundador do Forças da Paz, uma das associações que recolheram as doações. “É uma campanha na qual a gente procurou saber quais locais mais precisavam dos produtos e chegamos ao Hospital Mário Covas. Eles utilizam bastante gelatina vermelha para que possa ser servida aos pacientes com câncer”, comentou o empresário, elogiando a adesão do Grande ABC. “Fizemos a campanha e tivemos muita adesão dos órgãos de segurança pública e privada, como policiais militares e civis, além dos guardas municipais. Por termos loja com a temática policial, acabou virando o ponto de encontro e de recebimento dessas doações”, comentou Fábio.