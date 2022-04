São Bento e Portuguesa ficam no 1 a 1 no primeiro jogo da final da Série A-2

Francisco Lacerda

15/04/2022 | 08:46



São Bento e Portuguesa ficaram no empate em 1 a 1 no primeiro jogo da final da Série A-2 do Campeonato Paulista, ontem à noite, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, no Interior. Gustavo França abriu o placar para a Lusa e Naldo, contra, igualou para o Bentão.Jogando em casa, o São Bento criou as principais chances do primeiro tempo, mas, seguro, Luis Ricardo, goleiro da Lusa, estava em noite inspirada e mostrou segurança.

Até conseguiu marcar, aos nove minutos, com Cristiano, mas o VAR anulou corretamente por impedimento. Mas quem abriu o placar foi a Lusa. Foguinho falhou e a bola sobrou para Gustavo França, que saiu na cara do gol, driblou Eliandro, goleiro do Bentão, e empurrou da entrada da área: 1 a 0.

A Lusa equilibrou as ações e o jogo seguia parelho até que, aos 48, igualou o marcador. Marcos Nunes cruzou da direita e a bola bateu no joelho de Naldo, que marcou contra: 1 a 1. Depois de primeira etapa com bastante movimento dos dois lados, o segundo período foi menos intenso, mas com boas oportunidades de ambos os lados.

Assim, com receio de se expor e se complicar para a partida que decide o título, os times não se arriscaram tanto até o apito final. As duas equipes já estão asseguradas na elite do Paulistão em 2023, nas vagas de Ponte Preta e Novorizontino. Por ter a melhor campanha geral, a Lusa decide no Canindé, domingo, às 19h. Quem vencer leva o título. Se houver novo empate a decisão vai aos pênaltis.