Santo André facilita acesso de 608 famílias a apartamento

15/04/2022 | 07:54



A Prefeitura de Santo André, em parceria com a iniciativa privada, entregou ontem 608 apartamentos em empreendimento habitacional de interesse social na Avenida dos Estados, na Vila Metalúrgica. Pela primeira vez uma construção desse tipo beneficia funcionários públicos do município. No total, 84 servidores receberam as chaves.



As unidades possuem entre 47 e 66 metros quadrados distribuídos em dois dormitórios, sala de estar, banheiro, cozinha e área de serviço. Todos os apartamentos do térreo possuem terraço garden e os demais pavimentos foram entregues com varanda. São quatro torres habitacionais de 19 andares cada, com oito unidades por andar.



“Santo André é referência nas unidades de interesse social. Nossa gestão foi pioneira, ao aprovar uma lei moderna e que facilita a execução, tornando o processo mais ágil. Construir habitações é um grande desafio, já que o município sozinho não consegue atender toda a demanda. O importante é que a nossa gestão tem planejamento e está aberta às parcerias que dão resultado. Esta é mais uma grande conquista para a nossa gente”, disse o prefeito Paulo Serra (PSDB).



As áreas comuns dispõem de ambientes acessíveis e amplos, além de diferenciais de um condomínio fechado, com guarita e lazer completo com piscina, quadra, churrasqueira, playground, academia e salão de festas.



“Começamos este projeto em 2017, no início da atual gestão, e tenho muito orgulho de hoje, como secretário, estar aqui entregando o sonho de muitas famílias. A população merece este respeito e uma boa moradia”, diz o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Rafael Dalla Rosa.



A contribuição da Prefeitura em isenções de impostos neste empreendimento somou R$ 850 mil. Desta forma, além de atender o público de Habitação de Interesse Social, a empresa teve condições de realizar outras benfeitorias para o município.



A empresa ficou responsável pela instalação de equipamentos de lazer, arborização, ajustes de sinalização de trânsito e acesso projetado a não causar impacto no tráfego de veículos pela Avenida dos Estados, além do pagamento de R$ 1.758.135,25 como contrapartida de doação de área pública, onde parte é revertida em políticas habitacionais para a população menos favorecida da cidade.



“Logo que tivemos a primeira reunião com a administração, em 2017, percebemos que o modelo sugerido era eficiente e dava para ser feito. Hoje estamos aqui, entregando as chaves daquilo que já foi um sonho para nós e se torna o sonho de muitas famílias”, disse o vice-presidente da EMCCAMP residencial, Regis Guimarães Campos.



Roseli Gotti foi uma das contempladas. A funcionária pública andreense relatou que há bastante tempo tinha a intenção de adquirir um apartamento, mas os valores elevados tornavam esse sonho impossível. “Com o empreendimento da Avenida dos Estados foi diferente, pois como os servidores tiveram prioridade no acesso, foi possível conhecer, avaliar e fazer análise financeira. O preço também estava mais acessível e a qualidade, muito boa”, completou.



Hoje, Santo André possui mais de 5.000 unidades em processo de aprovação no Departamento de Controle Urbano de Obras de Interesse Social e cerca de 3.000 unidades em construção. A expectativa é superar a marca de 10 mil unidades entregues até 2024.