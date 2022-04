Arthur Aguiar revela estar surpreso de ver Jessilane na reta final do BBB22

14/04/2022 | 08:11



A madrugada no BBB22 foi marcada por mais uma festa, dessa vez, tudo em paz, sem nenhuma intriga. Do jeito que a gente não gosta, né? Piadas à parte, a noite realmente foi muito calma, e contou com apenas alguns momentos e conversas interessantes.

Para começar, Arthur Aguiar revelou que está surpreso de ver que Jessilane é a última das Comadres, grupo formado por ela, Natália e Lina, a permanecer na casa.

- Muito louco, né, das três meninas, eu não achava que a Jessilane ia ser a que fosse ficar até o fim.

- Não achava?, perguntou Douglas Silva.

- Das três no início? Não. Das três, Lina, Nat e ela, achava que Lina, Nat e ela no início.

- É relativo, rebateu DG.

- Não. No início, é incontestável. Tanto é que o Gustavo disse que ela entrou sendo planta. É que ela mudou, continuou Arthur.

Gustavo reclama da festa

Se você acompanha Gustavo nas festas, sabe que o brother é muito crítico e observador com a montagem do ambiente. E, dessa vez, as críticas não foram só dele, viu? Um pouco antes, Paulo André reclamou do figurino escolhido, dizendo que não tinha nada a ver com o clima da festa. Vai perder estaleca, hein!

Mas é claro que, como de praxe, não poderia faltar uma observação de Gustavo. Já na pista de dança, o brother notou que havia uma goteira e disparou:

- Tá molhando minha comida, produção. Bota o teto mais pro lado aí.