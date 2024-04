Maraisa comenta flerte de Maiara e Hugo, da dupla Hugo e Guilherme: Tem caroço nesse angu

Em entrevista ao Portal Léo Dias, Maiara e Maraisa, a dupla sempre bem humorada contou um pouquinho sobre a vida atual. Mas o que chamou a atenção foi o suposto flerte entre Maiara e Hugo, da dupla Hugo e Guilherme.

Anteriormente no mesmo evento, o cantor teria falado com o mesmo portal e frisado que, apesar dos rumores, ele viveria um romance com a cantora.

- O povo é muito chato. Hoje em dia você não pode ter amizade, não pode ter nada que todo mundo quer encher o saco. A internet é terra sem lei, né?. Se eu quisesse, se eu quiser algum dia com certeza namoraria porque acho ela uma pessoa maravilhosa. Uma mulher de uma índole independente. Uma menina linda.

Ao ser questionada sobre isso, Maraisa tomou as rédeas da situação e confessou desconfiar do casal.

- Já dá para ver que vai acontecer, né? Achei aqueles movimentos muito próximos, muito íntimo, achei que nesse Angú tem caroço, anota aí no caderninho do futuro, eu conheço essas conversas.

Será que vem mais um casal sertanejo aí?