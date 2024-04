Joe Alwyn teria ficado levemente decepcionado com novo álbum de Taylor Swift, revela fonte

Considerada uma das maiores compositoras mundiais, Taylor Swift sempre abre um espaço nas suas canções para contar um pouquinho sobre sua vida pessoal, e é claro que sua longa lista de namorados não ficaria de fora.

A bola da vez foi Joe Alwyn, que permaneceu na vida da cantora de 2017 até 2023, foi alvo de diversas músicas em seu novo álbum The Tortured Poets Department. Em Who's Afraid of Little Old Me?, Taylor acusa o ex até mesmo de traição.

Você me traiu, você me machucou, você me ensinou, você me enjaulou e depois me chamou de louca. Eu sou o que sou, porque você me treinou.

O ator britânico não curtiu as acusações. Fontes ligadas ao Daily Mail revelaram que Joe não quer comentar sobre o assunto, mas que já esperava aparecer em alguma composição da loirinha.

Não houve qualquer contato entre eles. Ela não mostrou as músicas para ele previamente, e ele nem esperava que ela fizesse isso. Joe ouviu e ficou levemente decepcionado, mas nada surpreso. Ela não o difamou, então Joe não reagirá.

E concluiu:

Taylor usa seus relacionamentos para quase todas as suas canções. Ele admira o talento dela.

Em compensação...

Taylor se encontra cada vez mais apaixonada pelo jogador de futebol americano Travis Kelce. O casal está junto desde meados de junho de 2023 e não conseguem se desgrudar.

Uma fonte próxima à cantora, em entrevista à revista Us Magazine, revelou que Swift ficará triste com a distância, quando a correria da turnê voltar. Isso porque a The Eras Tour retornará aos estádios do mundo no inicio de maio.

O casal fortaleceu seus laços durante esse tempo recente que passaram juntos. Isso torna a ideia da turnê mais desafiadora. Ela ficará triste. Eles suportam e respeitam um ao outro. Eles têm carreiras agitadas, então entendem esses compromissos, por mais difícil que seja.