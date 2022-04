Último paciente com Covid internado em S.Bernardo recebe alta

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



14/04/2022 | 00:01



O último paciente infectado com coronavírus internado na rede pública de São Bernardo recebeu alta ontem. Trata-se de um homem, que não teve o nome nem a idade divulgados pela Prefeitura. Ele continua hospitalizado no HC (Hospital de Clínicas) para dar continuidade a tratamento oncológico, porém, por ter cumprido o período de quarentena, não ocupa mais leito de isolamento da Covid. É a primeira vez em dois anos que a cidade não conta com pessoas acamadas em razão do coronavírus.

São Bernardo chegou a 16 dias sem nenhuma nova internação por Covid. Os dez leitos de isolamento para tratamento de coronavírus, sendo cinco de enfermaria e cinco de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), estão mantidos e 100% disponíveis no Hospital Anchieta.

Nas outras cidades do Grande ABC a situação é bem semelhante. De acordo com a SP Covid Info Tracker, plataforma gerida por pesquisadores da Unesp (Universidade Estadual Paulista), da USP (Universidade de São Paulo) e do Cemeai (Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria), os sete municípios tinham, na terça-feira, levando em consideração as redes públicas e privadas, 55 pessoas internadas com Covid, sendo 30 em enfermarias e 25 em UTIs. Como comparação, no dia 1º de março eram 217 acamados, sendo 111 deles em vagas de emergência.

Em Santo André, de acordo com o boletim epidemiológico emitido ontem pela Prefeitura, são 19 pessoas internadas na cidade, sendo dez na rede pública. São Caetano tem cinco acamados nos hospitais municipais e sete na rede privada. A taxa de ocupação dos leitos em Diadema é de 24%. De acordo com a administração de Mauá, a cidade está há 19 dias sem novas internações em razão da Covid.

VACINAÇÃO

A diminuição no número de pessoas internadas em razão do coronavírus é consequência da imunização avançada na região. De acordo com dados das prefeituras, 96,6% dos moradores com cinco anos ou mais já receberam a primeira dose e 89,2% estão com o esquema vacinal completo. O primeiro reforço já foi ministrado em 58,2% desta faixa etária. No total, desde que a campanha de vacinação começou no Grande ABC. em janeiro de 2021, já foram aplicadas pelos municípios 6.226.276 doses da vacina contra a Covid.