Luana Piovani declara torcida ao ex-marido, Pedro Scooby, no BBB22: É estrupício, mas é do bem

13/04/2022 | 16:10



Entre tapas e beijos! Luana Piovani revelou que está torcendo para que Pedro Scooby vença o BBB22! A declaração da atriz veio depois de um vídeo que viralizou na web, em que o surfista se diz curioso para saber se sua ex-esposa estaria na torcida por ele.

Em seu Instagram, Luana confirmou o apoio ao atleta, mas não perdeu a chance de, como sempre, alfinetar seu ex-marido.

- De todas as coisas que falei, esqueci de falar uma e sei que vocês estão pensando nisso. A história do Pedro querer saber se a ex-mulher torce por ele... é muito bom. Só o Pedro, né? Como não vou torcer? Tenho três sacis com ele, afirmou a artista, que é mãe de Dom, de 10 anos de idade, e dos gêmeos Bem e Liz, de cinco anos de idade, do casamento com Scooby.

- É estrupício, mas ele é do bem. Team Scooby, finalizou.