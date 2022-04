Ratinho encanta a web ao postar clique inédito com o neto Noah: Te amo

13/04/2022 | 15:10



Fofura! Na última terça-feira, dia 12, Ratinho deixou todos os internautas morrendo de amores ao publicar uma foto com o neto Noah. Além de Ratinho e do aniversariante, o filho do apresentador também estava presente na fotografia.

Ratinho comemorou o aniversário do pequeno com o clique inédito e aproveitou para mostrar todo o seu amor ao pequeno. Na legenda ele escreveu:

Hoje meu neto Noah faz 4 anos! Feliz aniversário meu neto, te amo.

Lembrando que Noah tem hidrocefalia, uma condição que causa acúmulo de líquido no cérebro.