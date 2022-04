Estação Capuava reabre nesta sexta-feira após três meses fechada

Da Redação



13/04/2022 | 14:24



A Estação Capuava, na Linha 10-Turquesa, será reaberta aos passageiros na próxima sexta-feira, 15 de abril, após ficar fechada por três meses para obras de modernização e acessibilidade. A reforma da estação continua, mas os trens voltarão a realizar paradas nessa estação, localizada no município de Mauá.

O serviço Paese (Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência) que oferece aos passageiros a possibilidade de transporte por ônibus ou trens quando algum deles apresenta alguma interrupção, e que funcionou durante todo o período em que a estação estava fechada, será desativado ao final da operação de quinta-feira (14).

Na abertura da estação, às 4h da manhã, os passageiros poderão observar novos pisos nas plataformas, com alertas de sinalização, além de um novo sistema de iluminação e CFTV, sonorização e comunicação visual implementados durante o período de obras. “Também finalizamos uma nova rede de coleta de águas pluviais proveniente das plataformas e executamos a fundação para nova cobertura das plataformas, além da instalação de toda a estrutura metálica das coberturas das plataformas 1 e 2 e uma nova rede de combate a incêndio”, explica Pedro Moro, Presidente da CPTM.

O diretor de Engenharia e Obras, Marcelo Machado, destaca ainda a execução de infraestrutura de sistemas nas plataformas e a reconstrução de duas escadas de acesso à passarela e a colocação de um novo piso em 50% da passarela. “Mas, mesmo com esses avanços, as obras continuam até o final do segundo semestre deste ano, quando a estação será entregue totalmente reformada e acessível”, complementa.

As obras de melhoria da Estação Capuava ainda preveem: tratamento das estruturas metálicas das plataformas e de concreto; novo prédio de apoio com vestiários, sanitários, copa e depósitos de materiais; novo sanitário público; cabine de entrada de energia, grupo gerador e transformador; instalações elétricas de sistemas de baixa e média tensão; construção de rede coletora de águas pluviais e esgoto; adaptação das áreas internas administrativas; instalação de 2 elevadores (lado sul outro lado norte); execução de rota tátil direcional; novos bloqueios acessíveis; nova comunicação visual; e adequação do entorno às normas de acessibilidade.

Seguindo o planejamento da Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM) que prevê o fechamento das bilheterias físicas de todas as estações de trens e metrô, a Estação Capuava será reaberta com totens de autoatendimento para a compra dos bilhetes.