São Bernardo FC apresenta lateral-direito Alex Reinaldo

Francisco Lacerda

Do Diário do Grande ABC



13/04/2022 | 10:14



Com vistas à montagem do elenco para disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, o São Bernardo FC continua se reforçando e apresentou ontem o lateral-direito Alex Reinaldo, 31 anos. Com passagem na região também pelo São Caetano, o jogador, que disputou o último Paulistão pelo vizinho Água Santa, carrega no currículo atuações pelo Interior do Estado, como União Barbarense, Bragantino, Atlético Sorocaba, São Bento, Red Bull Brasil, Mogi Mirim e Mirassol, e também pelo Brasil, casos de Avaí e Criciúma, ambos de Santa Catarina.

Na última temporada, o Aurinegro conquistou o acesso de volta à elite estadual e o bicampeonato da Série A-2. No segundo semestre, alcançou vaga na Série D do Brasileiro e fechou com o título da Copa Paulista. No Paulistão chegou até as quartas, nas quais fora eliminado pelo São Paulo. Em relação à chegada a grupo com recentes conquistas, o atleta avalia que isso pode ser favorável a quem chega. “Em todo clube que você chega você precisa mostrar seu trabalho e buscar seu espaço. Mas acredito que seja melhor chegar para trabalhar em um grupo que já tem uma forma vitoriosa de trabalho e vou trabalhar bastante para estar no grupo e contribuir para os nossos objetivos.”

O lateral já treina com o restante do elenco e se considera preparado para ajudar o Tigre na caminhada no Brasileiro. “A expectativa é muito grande. Estou muito confiante em fazer um bom trabalho em campo para ajudar a equipe a buscar esse acesso.”

A estreia do São Bernardo FC na Série D, na qual integra o Grupo A-7, será no dia 17, às 16h, contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, no Estádio 1º de Maio.



RAMALHÃO

Outro time da região na competição nacional, o Santo André trouxe de volta o atacante David Ribeiro, que estava emprestado ao Maringá, do Paraná, equipe pela qual atuou nove partidas e foi vice-campeão paranaense. O jogador é revelado na base do Ramalhão e vem para disputa da quinta temporada com a camisa do time da região.

O Santo André também estreia dia 17 na Quarta Divisão do Nacional, contra os cariocas do Agulhas Negras, às 15h, no Estádio do Trabalhador, em Resende. Os outros integrantes da Chave A-7 são Cianorte e Paraná, ambos do Paraná; Nova Iguaçu, do Rio; e Oeste de Barueri.