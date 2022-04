Na reta final do BBB22, Paulo André brinca sobre Arthur Aguiar se virar contra aliados e leva gelo do ator

13/04/2022 | 08:10



Depois de muitos altos e baixos, o BBB22 está chegando na reta final. E, agora, não há muito escapatória. Logo mais os brothers terão que votar em seus aliados e deixar algumas alianças em segundo plano.

Arthur Aguiar já está se preparando para esse momento. Em conversa com Eliezer na cozinha, após a eliminação de Natália, o brother disparou:

- Depende de quem pegar o líder, tudo pode acontecer. Não cada um por si, mas a gente vai precisar de se votar. Se vocês [Eliezer ou Jessilane] pegarem o líder, a gente vai ter que se votar. Não vai ser opcional. Talvez a gente tenha um contragolpe na gente mesmo.

Paulo André brinca com Arthur e leva gelo

Mais tarde, na área externa da casa, a conversa ainda era sobre a reta final do jogo. Os meninos estavam avaliando quais seriam as possíveis estratégias de Eliezer e Jessi, quando Paulo André brinca com Arthur.

- Agora você não tem muito mais o que trabalhar não, Arthur.

- Vai nessa, rebateu o ator.

- São exatas, irmão, diz Paulo André e Pedro Scooby, quase em sintonia.

Então Paulo André completa:

- Ah não ser que você esteja armando um plano contra a gente mesmo. Imagina o Arthur amanhã no raio-x: E aí, rapazeada, o jogo está afunilando vou contra os muleque, sempre joguei sozinho.

Arthur ouve tudo, mas não solta nenhuma risada e continua olhando fixamente enquanto corta as unhas. Será que nesse caso, quem cala consente?

Amor fora do BBB22

Outro questionamento que rondou os corredores do BBB22 foi: Como será que vão ficar os casais fora da casa? Em conversa no quarto lollipop, Paulo André e Gustavo pareceram bem interessados em pelo menos reencontrar seus amores do reality.

PA explicou que tem vontade de ver Jade Picon, mas que não tem expectativas de viver um relacionamento.

- Como vai estar bronca dela e como vai estar a minha. Se estiver tudo certo, independente de qualquer coisa, se ficar com ela ou não, eu gostei da vibe dela. Tipo, a gente combinou, eu e Pedro, de dar rolê e ela falou: Vamos e tal. Não precisa ser um encontro para ficar, tá ligado? É só vibe e resenha. Se for para ser amigo, está tudo certo [...] Mas se for pra ficar, é uma consequência. Uma parada que me amarrei muito nela é que a gente não tinha necessidade de beijar na boca para ter uma vibe legal. A gente deve ter se beijado menos de dez vezes aqui no programa.

- Já eu beijei muito, rebateu Gustavo, lembrando de Laís.

- Já você e Lalá vão casar, diz Paulo André.

Gustavo confirmou que pretende continuar o relacionamento com Laís fora do programa, e que quer manter os planos de viagem com a namorada.

- Vai rolar, vamos combinar naquela pousada em Goiás.