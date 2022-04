Pela retomada das ferrovias paulistas!

Do Diário do Grande ABC



Um grande salto para o transporte de cargas e passageiros em São Paulo está em curso no governo Rodrigo Garcia. Trata-se do PEF-SP (Plano Estratégico Ferroviário do Estado de São Paulo), em desenvolvimento na SLT (Secretaria de Logística e Transportes), e do PL (Projeto de Lei) 148/22, em trâmite na Assembleia Legislativa. Esta ação dupla tem como objetivo reativar os mais de 2.500 quilômetros de malha ferroviária inoperante ou subutilizada no Estado de São Paulo e acabar com cena triste que vemos ao viajar pelo Interior paulista: as ‘cicatrizes urbanas’ (trilhos abandonados) que cortam nossas cidades. Assim, por meio da SLT, o governo de São Paulo acaba de criar o GT (Grupo de Trabalho) Ferrovias de SP, que, sob coordenação de Luiz Alberto Fioravante, está desenvolvendo o PEF-SP e tem apresentado nossos planos em reuniões públicas pelos municípios paulistas.



O PEF é necessário porque o cenário em São Paulo há muitos anos é de predomínio do modal rodoviário (84%) sobre o ferroviário (11%). Se nada for feito, com as previsões de crescimento e populacional e de frota de veículos, o cenário daqui a alguns anos é de gargalo no transporte de passageiros e de cargas nas regiões metropolitanas do Estado. O governo Rodrigo Garcia não vai permitir que isto aconteça! E o GT é o embrião deste plano. O setor ferroviário ganhou recentemente seu novo marco no Brasil após a aprovação da Lei Federal 14.273/2021, que permite o deslocamento pelas estradas de ferro através de shortlines (linhas de trajeto curto) a custos menores que os atuais e sob responsabilidade também de Estados e municípios (antes, o controle era só da União). É com base nesta lei federal que o governo de São Paulo redigiu o PL 148/22.



Com o PEF-SP e o PL 148/22 aprovado, o governo de SP poderá executar, por exemplo, o PAM-TL, plano que prevê investimento privado da ordem de R$ 70 bilhões – sendo R$ 54,2 bilhões no modal ferroviário – em cinco regiões metropolitanas: São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e São José dos Campos. Sobre a Linha Verde, as empresas interessadas em sua criação já apresentaram os projetos iniciais e, no momento, a SLT realiza encontros técnicos para chegar a modelo viável – a licitação deve ser aberta este ano. O novo corredor será alternativa inteligente, sustentável (já que se trata de rodoferrovia carbono zero, com possibilidade até de iluminação com energia solar) e moderna para o escoamento de toda a produção nacional. Com essas ações, estamos mostrando que governar, no caso de São Paulo, não é só abrir estradas e melhorar as atuais. Governar é também planejar a retomada do modal ferroviário!



João Octaviano Machado Neto é engenheiro civil e secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo.



PALAVRA DO LEITOR

Absurdo!

Com vistas à vitória nas próximas eleições, o governo federal se vale de expedientes escusos. Com 3.500 escolas inacabadas, o governo dá aval para construir mais 2.000 outras escolas. As iniciadas estão paralisadas por falta de recursos.

Alexandre Takara

Santo André





Assédio – 1

Assédio em escolas sempre existiu (Professor é preso em flagrante por assédio a aluna de 15 anos). Antigamente também! Estudei numa escola, década de 90, professores bem ‘audaciosos’ com as adolescentes! Parece que ninguém se importava naquela época.

Paola Vechetti

do Facebook



Assédio – 2

Hoje em dia está cheio desses professores desqualificados para exercer a função. Também qualquer um consegue diploma para o magistério hoje em dia! Acho que teria de ter investigação social, psicológica, para professores, assim como para PMs (Policiais Militares).

Roberto Silva

do Facebook



João Doria

Em cidade do Interior da Bahia, onde há registros em cartório da família de (João) Agripino (da Costa Doria Junior), o prefeito o recebeu debaixo de uma banda municipal e cinco funcionários. Com a comitiva do governador pudemos contar em torno de dez a 15 pessoas. Claro que os músicos não foram contados (Doria diz que terceira via terá ‘nome para romper’ a polarização).

Cláudio José Oliani

do Facebook



Vice na chapa

Nada do que ele fala tem credibilidade (90% de chance de ser o Braga Netto, diz Bolsonaro sobre seu vice). Querem apostar que estes 90% vão virar zero? O Centrão não quer, e como ele é um vendido, já, já vai carregar! #Forabolsonaro.

Badu Frigatto

do Facebook



O exílio

Há tempos não vou a atos de formatura, mas contam-me cenas solenes de estupidez coletiva. Punhos erguidos, hinos socialistas e chorume de lixo marxista derramado aos berros sobre a distinta plateia servem como certificado de insuficiência da própria instituição que autentica o acontecimento: aquilo ali é o melhor que ela pôde fazer. No meio da turma, talvez haja quem divergiu e cuja vida acadêmica foi um inferno.

Percival Puggina

Santana do Livramento (RS)



Guedes

Parabéns, Paulo Guedes (Guedes diz que empregos foram recuperados)! Grande gênio da economia, talento e capacidade que ajudaram o Brasil, com muita luta e empenho do brasileiro, a atravessar as crises que afetaram o mundo. Avante Brasil! Bolsonaro no governo e Deus no comando e ninguém detém esse gigante chamado Brasil. Eu, você, nós, o povo, acreditamos.

Jorge Luiz Ventura

do Facebook



Vacinação de crianças

Gente ignorante que não vacina seus filhos (Capital registra caso de sarampo; Estado investiga 25 relatos). Em plena era da informação, preferem acreditar em negacionistas idiotas!

João Henrique de Pauli

do Facebook



Obras em alta

Para deixar ruborizado este desgoverno de Jair Bolsonaro, graças a importantes reformas estruturais e redução de despesas, os 26 Estados e o Distrito Federal fecharam o ano de 2021 com caixa de R$ 140,2 bilhões! Em 2020, o montante era de R$ 61 bilhões! Como a realização de obras dá visibilidade aos políticos, neste ano eleitoral somente entre janeiro e fevereiro os investimentos foram de R$ 4,24 bilhões, contra apenas R$ 1,97 bilhão no mesmo período de 2021. Ou seja, crescimento de 115%. E o Estado de São Paulo, como maior potência econômica do País, deve investir neste ano total de R$ 27,1 bilhões. Esses robustos investimentos em obras nos Estados e Distrito Federal estão ajudando também na criação de empregos e na área social para minimizar os angustiantes efeitos da pandemia, e de governo federal acéfalo, que não se preocupa com o desenvolvimento econômico e social.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)