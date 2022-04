Edição especial do Moeda Pet arrecada 3.000 garrafas plásticas

Da Redação



12/04/2022 | 08:42



Como parte da programação das comemorações do aniversário de 469 anos da cidade, a Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou no sábado edição especial do programa Moeda Pet no Parque Regional da Criança Palhaço Estremilique, no Parque Jaçatuba.

Na ação foram arrecadadas 3.160 garrafas plásticas e distribuídos 158 quilos de ração para cães e gatos. Em 21 edições, o programa já arrecadou quase 170 mil garrafas PET e cerca de sete toneladas de ração.

“Este programa é motivo de orgulho para a nossa cidade. Já levamos a iniciativa a Paranapiacaba e, desta vez, prestigiamos o 2º Subdistrito. Assim, mais gente conhece o programa e tem a oportunidade de participar da ação que, ao mesmo tempo, alimenta os nossos pets e torna Santo André cada vez mais sustentável”, destaca o secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli.

A edição tradicional do Moeda Pet será realizada no último sábado do mês, dia 30, em sistema drive-thru, na entrada do Parque Central, das 9h às 13h.

Cada quilo de garrafas PET equivale a 36 garrafas de 600 ml, 26 garrafas de um litro ou 20 garrafas de dois litros. Todas devem estar limpas e secas. O material é trocado por um quilo de ração. Quem participa pode levar até três quilos de ração para casa ou pode fazer a doação para que seja destinada às ONGs cadastradas. O material reciclável arrecadado é remetido para as cooperativas localizadas no Aterro Municipal de Santo André e vendido, beneficiando as famílias cooperadas.