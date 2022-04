Conheça as primeiras candidatas classificadas no Canta Comigo!

11/04/2022 | 09:10



A nova temporada do Canta Comigo da Record TV estreou no último domingo, dia 10. Sob o comando de Rodrigo Faro, a atração já começou com o pé direito, e tem até uma finalista - Lia Lira.

Nem precisamos dizer que ela foi uma das grandes atrações da noite, né? A jovem conquistou os 100 jurados ao soltar a voz com o hit o Saving All My Love For You, de Whitney Houston.

A apresentação de Kátia Franco, uma vendedora de sorvete, também impressionou os jurados. Ela cantou O Sole Mio, de Luciano Pavarotti, e conquistou uma vaga na semifinal.

A terceira competidora a alcançar um bom resultado no programa foi Hilda Maria, que cantou Sebastiana, de Luiz Gonzaga e Brasileirinho, de Waldir Azevedo.

Você já está torcendo pra alguém?