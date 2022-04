Feira da Fraternidade une celebração e solidariedade com público de mais de 100 mil pessoas

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



10/04/2022 | 21:28



A Feira da Fraternidade terminou neste domingo (10) em clima de celebração e muita solidariedade. Nos três dias de evento, mais de 100 mil pessoas passaram pelo estacionamento do Paço Municipal para curtir os shows e apreciar as comidas típicas nas barracas de 57 entidades assistenciais. Durante o evento foram arrecadados cerca de 15 toneladas de alimentos que serão destinados, através do Fundo Social de Solidariedade, a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O último dia da Feira da Fraternidade contou com a apresentação do grupo os Mharmotas - Tributo aos Beatles, banda Hemisfério e banda Viva a Noite, que encerrou a noite levantando o público com diversos sucessos do pop e do rock.

“A Feira da Fraternidade foi um grande sucesso, com uma avaliação positiva do público. A experiência foi muito boa e principalmente vai ajudar diversas entidades assistenciais da nossa cidade. Celebrar é importante, mas ajudar quem mais precisa é fundamental”, comemorou o prefeito Paulo Serra.

Toda a renda dos três dias de evento será revertida exclusivamente para as instituições.

Moradora do bairro Campestre, a comerciante Helena Campos celebrou a Feira da Fraternidade e elogiou a organização do evento. “Gostei muito, vim no sábado e voltei para acompanhar o último dia. O clima é muito bom, trouxe toda a família para curtir”, afirmou.

A Feira da Fraternidade faz parte das comemorações pelos 469 anos de Santo André. Todos os eventos e atividades estão disponíveis no site https://santoandre469anos.com.br/programacao/. As atrações e locais contam com pontos para arrecadação de alimentos, roupas, calçados, cobertores, brinquedos, itens de higiene, entre outros.