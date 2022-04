Eduardo Costa aparece com ex-marido de esposa e choca a web: Somos família

09/04/2022 | 12:11



Amigos! Eduardo Costa chocou toda a web na noite da última sexta-feira, dia 8, ao publicar uma série de fotos com o ex-marido de sua esposa, Eduardo Polastreli. Na publicação o cantor acabou com qualquer boato sobre um possível desentendimento entre eles e esclareceu que são, e sempre serão, uma família.

Menino de DEUS. Só não gosta de mim quem não me conhece, sou um homem de paz e procuro levar minha vida o mais leve possível com DEUS e com minha família. Hoje tô recebendo em casa o Eduardo Polastreli e só vou dizer uma coisa, somos família, e somos mesmo; algumas, pessoas querendo ou não, ele querendo ou não, eu querendo ou não, DEUS e nossos filhos fazem essa aliança e eu sou feliz demais assim, graças a DEUS. Xará fique a vontade, a casa é sua, é nossa. Um grande abraço e bola pra frente.

Lembrando que, como você já viu aqui no ESTRELANDO, em 2021, Eduardo Polastreli afirmou, em entrevista a Leo Dias, que Costa impedia Mariana Polastreli de ver os filhos.