Rodrigo Garcia cumpre agenda em três cidades da região hoje

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



09/04/2022 | 07:37



O governador Rodrigo Garcia (PSDB) cumpre agenda em três cidades do Grande ABC hoje. O primeiro compromisso será às 9h30, na inauguração oficial do Poupatempo de Ribeirão Pires, logo depois o tucano libera a retomada da obra do terminal rodoviário municipal de Rio Grande da Serra e dá início ao projeto para mudança de local da estação ferroviária da cidade, que integra a Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Transporte Metropolitano). Por fim, o chefe do Palácio dos Bandeirantes visita a Feira da Fraternidade, que acontece durante o fim de semana em Santo André.

O Poupatempo de Ribeirão Pires já funciona de maneira experimental desde o dia 16 de março no prédio da Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito), na Rua Primeiro de Maio, 65. A unidade recebeu R$ 508 mil em investimentos, sendo R$ 200 mil do governo do Estado e R$ 308 mil dos cofres municipais. De acordo com a Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo), responsável pela administração das unidades do Poupatempo, a expectativa é que o equipamento atenda 300 pessoas por dia.

Em Rio Grande da Serra o governador vai dar aval para a retomada das obras do terminal rodoviário, que será construído na Rua Prefeito Cido Franco, 230, na região central. O equipamento está orçado em R$ 2,7 milhões, pagos com recursos do governo estadual por meio do Fumefi (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento).

Rodrigo Garcia também vai anunciar a transferência da estação ferroviária de Rio Grande da Serra, que será deslocada 300 metros. A intervenção tem objetivo de facilitar o embarque e desembarque dos passageiros, além de posicionar a parada ao lado do futuro terminal rodoviário. De acordo com o governador, o projeto foi doado pela MRS, concessionária que utiliza os trilhos, para o Estado, mas o projeto executivo deve demorar até 12 meses para ficar pronto.

A última parada de Rodrigo Garcia será na Feira da Fraternidade, que acontece durante este fim de semana em Santo André. A expectativa é que o governador seja acompanhado pelo prefeito Paulo Serra (PSDB)