Greve de servidores impedirá também divulgação do IBC-Br na data prevista

08/04/2022 | 15:06



O Banco Central confirmou nesta sexta-feira, 8, que a publicação do seu Índice de Atividade (IBC-Br) não será realizada na data prevista em decorrência da greve dos servidores do órgão. De acordo com o calendário de divulgações do indicador, o resultado de fevereiro deveria ser publicado na próxima quinta-feira, 14.

Conhecido como uma espécie de "prévia do BC para o PIB", o IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.

A divulgação é mais uma prejudicada pela greve, que já impediu a divulgação do Relatório Focus desta semana e das notas mensais de Setor Externo, Crédito e Estatísticas Fiscais na semana passada.

"Devido à greve em curso, relatórios, notas e indicadores do BC não serão divulgados nas datas previstas, incluindo Focus, Indeco, Relatório de Poupança e IBC-Br. Oportunamente, informaremos com 24 horas de antecedência as novas datas para as divulgações", reafirmou o BC em nota nesta sexta.

Após o acirramento da greve, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, receberá representantes dos funcionários do órgão na segunda-feira, 11.

Na terça-feira 12, os servidores farão uma nova assembleia geral para reavaliar o movimento à luz do que "de concreto" Campos Neto trouxer para a mesa de negociação.