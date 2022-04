Santo André celebra hoje aniversário da cidade com jantar show no espaço Win

Thainá Lana

07/04/2022 | 00:01



Santo André completa 469 anos amanhã, mas o aniversário começa a ser celebrado hoje à noite, no Espaço Win, no bairro Campestre, em festa organizada pelo restaurante Baby Beef Jardim. A celebração terá início às 19h30 e contará com apresentações musicais, gastronomia especialmente escolhida para data e homenagens às pessoas que se destacaram no município em diversas áreas, como saúde, educação e esporte. A venda de ingressos estará disponível até as 19h.

Além da festa, o evento também promoverá o espírito solidário dos convidados, já que toda renda dos convites para o jantar show será revertida para o FSS (Fundo Social de Solidariedade) da cidade e para a Feasa (Federação das Entidades Assistenciais de Santo André), onde deve ser aplicada na compra de alimentos, que posteriormente serão distribuídos a famílias carentes do município</CW>.

A apresentação musical ficará por conta do tenor Thiago Arancam, que já se apresentou em mais de 40 países. Participam ainda os artistas Jorge Durian e Ana Lee, que, ao lado de Arancam, apresentarão show especial de pop-ópera.

Diretor do Grupo Baby Beef e idealizador da festa, Luiz Américo revelou que o evento contará com apresentação musical surpresa.

“Não esperava por tanta adesão dos parceiros e do público em geral. Preparamos um evento lindo, com muita música e boa comida. Será uma grande festa para a cidade. A expectativa é receber nesta noite cerca de 500 pessoas, que poderão curtir ainda um show extra especial”, declarou o empresário.

Os ingressos são vendidos no próprio restaurante Baby Beef Jardim ou pelo Ticket 360 (www.ticket360.com.br), podendo ser adquiridos individualmente (R$ 350) ou por quotas de patrocínio, que variam de R$ 2.000 a R$ 10 mil e dão direito a mesas com dois, quatro ou seis lugares – confira abaixo os patrocinadores e apoiadores da festa. Todas as modalidades dão direito a jantar e show.