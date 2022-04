Rock in Rio anuncia que 4 dias de festival já estão com ingressos esgotados

06/04/2022 | 12:54



As vendas de ingressos para o Rock in Rio 2022 começaram nesta terça-feira, 5, e quatro dos sete dias de festival já estão com os ingressos esgotados. Os dias 3, 4, 10 e 11 de setembro, que tem Post Malone, Justin Bieber, Coldplay e Dua Lipa como headliners, respectivamente, tiveram suas vendas encerradas.

O primeiro dia a ter as vendas encerradas, em apenas 12 minutos, foi 4 de setembro, que tem Justin Bieber como headliner do Palco Mundo. Em seguida, em 27 minutos, foi a vez do dia 10 de setembro, que tem Coldplay como headliner. O terceiro a esgotar foi o dia 3 de setembro, com Post Malone como headliner. Já os ingressos para o intitulado Dia Delas, que tem Dua Lipa encabeçando o Palco Mundo, se esgotaram com pouco mais de uma hora de vendas.

Agora, os fãs que desejarem viver a experiência do Rock in Rio podem escolher entre três dias: 2 de setembro, dia de Iron Maiden no Palco Mundo; 8 de setembro, que tem show da banda Guns n Roses; e 9 de setembro, dia do Green Day.

Ainda no início das vendas o festival anunciou uma publicação numa rede social que a fila para a compra dos ingressos tinham chegado à marca de um milhão de pessoas aguardando para comprar o ingresso. O festival acontece nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro.