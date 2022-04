Casamento de Kourtney Kardashian e Travis Barker custou menos que mil reais

06/04/2022 | 12:11



Nada de luxo! Ao que parece Kourtney Kardashian e Travis Barker não abriram a carteira e economizaram no casamento. Isso porque, segundo a revista norte-americana In Touch, o casal gastou menos que mil reais para oficializar a união em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Assim que a empresária ganhou o anel de noivado do baterista da banda Blink-192 no valor de cinco milhões de reais, as expectativas para o dia do casório eram grandes. Afinal, tudo que vem das Kardashians é cercado de glamour, não é mesmo? No entanto, os pombinhos surpreenderam ao dizerem SIM na calada da noite após o Grammy 2022, no último dia 4.

Ainda de acordo com o veículo, a capela escolhida foi One Love Wedding Chapel que oferece cerimônias rápidas no maior estilo Vegas, baby! Os pacotes variam de 99 a 699 dólares e são conduzidas por um sósia do Elvis Presley. Kourtney e Travis escolheram o pacote intermediário que custou 199 dólares, cerca de 925 reais, com duração entre 30 a 40 minutos. Os dois ainda optaram por levar os próprios seguranças e fotógrafos, além de não autorizarem que a capela mencionasse o casamento em suas redes sociais.

Tem mais! Os fãs do casal podem se acalmar que esta é apenas uma cerimônia simbólica já que não levaram uma licença das autoridades locais. Sendo assim, é claro que a Kardashian pretende realizar algo mais glamoroso e festivo com a família e outras celebridades presentes.