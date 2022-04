No BBB22, Arthur se incomoda com comentário de Pedro Scooby: Não esperava; confira o que rolou no Quarto Secreto!

06/04/2022 | 09:11



Após sua falsa eliminação, Arthur Aguiar passou a madrugada desta quarta-feira, dia 6, de olho em tudo que acontecia na casa do BBB22. O ator acabou cortando a água dos brothers para poder ter acesso ao áudio, e com isso atrapalhou o banho de Pedro Scooby.

Sem pensar duas vezes, o surfista caiu na piscina.

- Eu tomei banho, mas continuou com água. Alguém tomou depois de mim?, perguntou Paulo André.

Scooby não responde, pega a toalha e começa a se secar.

- Que banho é esse, hein Pedro? Que loucura... Banho com cloro, mano? Na piscina? E tu acha que tu tá limpo? Que loucura, disse Arthur, direto do Quarto Secreto.

- Loucura, comenta PA.

Arthur se decepciona com Pedro Scooby

Arthur também usou o carde de manutenção externa, e com isso, conseguiu ouvir o que os brothers comentaram durante o jantar.

O ator acabou ficando chateado com uma fala de Scooby, e disparou:

- É, irmão, fiquei chateado com você. Você ter falado que ficou feliz mais de uma vez. Se você tivesse saído eu não ia ficar feliz. No dia com certeza, não. Em nenhum momento, mas principalmente no dia não. Falar que ficou feliz, pô? Mais de uma vez. Não foi legal, não.

E continua:

- Dessa vez eu não vou deixar passar, não. Quando eu voltar, vou falar. Eu vou falar o que estou sentindo. Mas eu vou fazer diferente do que eu fazia antes. Eu vou chegar e vou te falar isso. Não gostei. Não é que eu não gostei, fiquei chateado. Não esperava.

Fala de Gustavo irrita Arthur

E não foi só Pedro que decepcionou o ator. Após a comemoração dos sobreviventes do paredão, Gustavo estava falando sobre a importância de usar bem o momento de falar no Jogo da Discórdia, já que é o único momento sem edição.

- Eu sempre falei aqui que o jogo da discórdia é a única chance que a gente tem de pegar o microfone e falar. E é um risco, porque você pode falar algo muito bom ou se arriscar e acabar jogando tudo por água abaixo.

Assistindo tudo, Arthur disparou:

- Mas quem disse isso aí primeiro fui eu, não você, né, Gustavo?

Mais tarde, os brothers conversavam sobre a possibilidade do ator voltar.

- Imagina se ele volta?, diz Scooby.

E Gustavo dispara:

- Imagino, mas não acho que vai acontecer. Não dá mais tempo, não. Paredão falso tem que ser da metade pro início.

Isolado, Arthur rebate:

- Vai sim, Gustavão. Vai acontecer, irmão. Quem disse? Quem decide é o Boss, irmão. Você vai se surpreender bastante quando eu voltar, Gustavão.

Eita!

Arthur se surpreende com Paulo André

Observando o amigo PA no Quarto do Líder, Arthur se surpreendeu ao ver que o atleta estava realmente triste com a sua saída.

- Caraca, o P.A tá tristão... Esse é parceiro mesmo, esse é meu brother. Isso que me mata. Fica triste, não. Já tô chegando! Levanta essa cabeça, pô.