Luísa Sonza reúne Maisa Silva e amigos para conhecer a nova casa com quadra de tênis rosa

05/04/2022 | 11:11



Não são apenas os famosos gringos que possuem casas de dar inveja! As celebridades brasileiras também são donas de verdadeiras mansões e alguns fazem questão de mostrar para o público onde vivem, exibindo propriedades enormes e para lá de elegantes na televisão, em revistas e até nas redes sociais. Luísa Sonza, por exemplo, reuniu os amigos para mostrar a reforma do lar.

Maisa Silva, Bacu Exu do Blues, Elana Dara e Julia Rodrigues fizeram um tour pela propriedade da cantora e se encantaram com a quadra de tênis cor-de-rosa, onde foi gravado o videoclipe do remix de Sentadona.

Estou emocionada aqui, brincou a loira ao ver a reação de surpresa da galera.

Para começar, o cheiro está diferente. Ficou legal a decoração, dispararam.