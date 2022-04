Em aúdio vazado, ex-BBB Sarah Andrade afirma que Larissa Manoela estaria vivendo affair com Neymar Jr. e João Guilherme

03/04/2022 | 16:10



É eita atrás de vixe! Sarah Andrade foi flagrada fazendo algumas declarações bem reveladores sobre a vida amorosa de Larissa Manoela e o responsável pelo vazamento foi Bil Araújo. O ex-BBB acabou acidentalmente expondo a conversa em seus Stories do Instagram e, como era de se esperar, o registro viralizou na web e rapidamente se tornou o assunto do momento.

Sarah e Bil estavam acompanhados de Erika Schneider, Gui Napolitano e Thaís Braz em um jantar em um cruzeiro. Aproveitando a companhia dos amigos, o vice-campeão de A Fazenda 13 compartilhou uma série de registros do programa nas redes sociais. Em um dos vídeos em que o famoso aparece provando vinhos, é possível escutar de fundo uma conversa em que Andrade revela os supostos affairs da atriz da atual novela das seis da Globo, Além da Ilusão.

- Tá podendo, hein? A Larissa Manoela tá pegando o João Guilherme e o Neymar.

Com a repercussão do áudio, Bil Araújo excluiu o registro dos Stories do Instagram. Contudo, os internautas não poderiam deixar o assunto passar em branco e correram para comentar no Twitter.