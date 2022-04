Cachorrão inicia segunda fase com vitória

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



02/04/2022 | 20:44



O EC São Bernardo fez a lição de casa e venceu o Marília por 2 a 0, ontem, no Estádio 1º de Maio, na região, na primeira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-3. A vitória deixou o Cachorrão na liderança do Grupo 3, ao lado do Capivariano, que fez 2 a 0 no Noroeste, em casa. Os dois primeiros da chave avançam para o quadrangular final e seguem na luta por uma vaga na Segunda Divisão do Estadual.

Atuando em casa, o EC São Bernardo conseguiu controlar bem o Marília e teve mais oportunidades para marcar, mas faltou caprichar na pontaria. O time do Interior estava nitidamente mais preocupado em se defender, tanto que não deu um único chute no gol nos primeiros 45 minutos. O Marília, aliás, só assustou em um único lance em toda a partida. Na reta final do segundo tempo, Yamada cobrou falta por cima da barreira e por pouco não acertou o alvo.

Os tentos do EC São Bernardo foram marcados no segundo tempo e ambos saíram de cruzamentos precisos de Erik Bessa. O primeiro surgiu aos 21 minutos, quando o atacante arrancou pela direita e cruzou na cabeça de Iago, livre de marcação, que mandou para a rede. Em lance muito parecido, aos 47 minutos, Juninho definiu a vitória do Cachorrão.

</CW><EM>Na segunda rodada, na quarta-feira, o EC São Bernardo terá que viajar mais de 350 quilômetros para enfrentar o Noroeste, no Estádio Doutor Alfredo de Castilho, em Bauru. A bola rola a partir das 19h30, mesmo horário do embate entre Marília e Capivariano.