Pague Menos aumenta em até R$ 5 mi em salário anual de diretoria e conselheiros

02/04/2022 | 14:30



A rede de farmácias Pague Menos aprovou aumento de até R$ 5 milhões na remuneração da sua diretoria e conselheiros referente ao ano de 2022, conforme ata da reunião do Conselho de Administração da companhia, publicada hoje. Com a elevação, a cifra passou de até R$ 30 milhões em 2021 para até R$ 35 milhões neste ano.

Do valor total, a maioria, ou até R$ 34 milhões serão destinados à diretoria da Pague Menos, enquanto R$ 1 milhão é para remunerar os integrantes do Conselho da companhia. O aumento aprovado será destinado integralmente aos executivos da rede de farmácias, cujo valor aprovado em 2021 foi de até R$ 29 milhões. No caso dos conselheiros, a cifra sancionada foi mantida em até R$ 1 milhão no ano passado e para o exercício atual.

No encontro do Conselho, ocorrido no último dia 28, também foi aprovada a convocação de uma Assembleia Geral Ordinária (AGO), prevista para ocorrer no dia 28 de abril de 2022, às 10 horas, destinação dos resultados do exercício de 2021, dentre outros temas.