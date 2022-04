Paulo Serra põe Police no comando da Saúde

Sergio Vieira

Diário do Grande ABC



02/04/2022



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), promoveu ontem mudanças no secretariado por conta do calendário eleitoral. Márcio Chaves (PSD) deixa o comando da Saúde para disputar eleição a deputado federal. Em seu lugar, entra José Police Neto, que atuava na área de planejamento estratégico da administração. As portarias com as alterações foram publicadas hoje.

Segundo o chefe do Executivo, a vaga deixada por Police será ocupada por Gilvan de Souza Júnior, que irá acumular, pelo menos até o fim de abril, a superintendência do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).

Segundo Paulo Serra, a nova fase da Saúde coincide com o momento de diminuição significativa dos casos de Covid-19 no município e da necessidade de atenção quase que integral às vítimas do novo coronavírus. “O Márcio fez um grande trabalho, iniciando o processo de modernização das unidades de saúde e enfrentou esse grande desafio, que foi a pandemia. A cidade conseguiu ser uma referência em atendimento, sem que a população tivesse enfrentado qualquer tipo de falta de leitos”, afirmou o prefeito. “Agora a secretaria ficará sob o comando do Police, que é um especialista em gestão e vai nos ajudar a retomar o planejamento original do setor”, completou. O adjunto da Saúde será o atual diretor da rede de atenção básica, Vitor Chiavegato, mestre em saúde pública.

O prefeito também falou sobre a volta dos mutirões de exames e consultas e do foco mais direcionado à saúde primária, com a informatização da rede. “Queremos, agora, aumentar as unidades de saúde da família do município e, em abril, iremos entregar as do Jardim Alzira Franco e Paranapiacaba”, disse o tucano. Para Police, que está na administração andreense há 15 meses, a mudança reflete um novo momento da gestão na área da saúde. “Santo André venceu a pandemia com competência, dedicação e coragem. Agora nosso desafio é levar o programa Qualisaúde para toda a população, entregando inclusive o hospital da Vila Luzita”, afirmou o novo secretário de Saúde. Gilvan tem participado nas últimas semanas de reuniões do Marco Regulatório, projeto sob o guarda-chuva da superintendência até então comandada por Police.

Paulo Serra afirmou que, até o fim do mês, irá realizar minirreforma do secretariado, ainda não totalmente definida. Para isso, a administração irá encaminhar à Câmara, nas próximas semanas, projeto de lei com as mudanças na estrutura do governo municipal. Nesse caso, a eleição também irá influenciar nas alterações pontuais.

Alguns quadros que deixarão o governo também poderão reforçar a equipe de campanha da ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santo André Ana Carolina Serra (Cidadania), que será candidata a deputada estadual. O foco principal das trocas, no entanto, é de preparar o governo para o cenário de retomada. “Vamos fazer essas mudanças também visando uma melhor qualificação do serviço público no cenário pós-Covid. Mas isso vai ocorrer depois dos eventos de comemoração do aniversário de Santo André”, explicou o prefeito.