Para explicar caos no Hospital da Mulher, Reple será intimado

A convocação do secretário de Saúde de São Bernardo, Geraldo Reple Sobrinho, deve ser aprovada hoje pela Câmara de São Bernardo. Os vereadores querem explicações sobre as razões da crise no Hospital da Mulher, onde episódios de negligência e erros médicos teriam causado a morte de duas gestantes e quatro bebês. Os casos foram revelados em reportagens do Diário.

Grupo de vereadores que defendem a investigação divulgou na quarta-feira da semana passada que 18 legisladores teriam se comprometido a assinar na sessão de hoje, agendada para começar às 9h, requerimento de urgência para incluir a convocação do secretário de Saúde na ordem do dia. Caso isso ocorra, a votação do pedido de intimação ocorre na sequência. Se a maioria dos 28 legisladores – 15 – concordar, Reple fica automaticamente obrigado a comparecer ao Legislativo em 15 dias.

A pressão do governo sobre os vereadores tem se intensificado desde que o pedido de convocação de representante do primeiro escalão da administração – no que seria algo inédito na gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB), que assumiu o cargo há sete anos e quatro meses – foi protocolado na secretaria da Câmara, em 17 de abril, com endosso unânime dos legisladores.

A influência de Morando sobre o Legislativo funcionou até agora. Na sessão da semana passada, o grupo que busca convocar Reple não conseguiu as assinaturas mínimas para fazer com que o requerimento de intimação fosse levado para a análise do plenário. Nova tentativa será realizada hoje – ao menos três fontes a par do assunto garantiram ao Diário que o documento será apresentado nesta terça-feira.

Há descontentamento crescente dos vereadores com o prefeito, inclusive na base de sustentação. A insatisfação aflorou depois que Morando indicou a sobrinha, Flávia Morando (União Brasil), como pré-candidata oficial à própria sucessão, contrariando interesses de políticos que intimamente aguardavam o endosso do tucano.

A costura da convocação de Reple está sendo conduzida por vereadores ligados a três pré-candidatos a prefeito, o deputado federal Alex Manente (Cidadania), o ex-deputado federal e ex-vice-prefeito Marcelo Lima (Podemos) e o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) – o petista é o único que faz oposição desabrida à administração tucana, mas uma das três legisladoras de seu partido na Câmara, Ana do Carmo, não assinou a lista.

PRESSÃO POPULAR

Com o surgimento de novos episódios que podem configurar negligências ou erros médicos no Hospital da Mulher e em outros equipamentos de São Bernardo, a pressão popular sobre os vereadores aumentou. É possível que haja manifestações na sessão de hoje, antecipada em um dia por ocasião do feriado do Trabalho na quarta-feira. Na semana passada, o líder do governo na Câmara causou polêmica. Ivan Silva (PRTB) reduziu os casos – incluindo seis mortes – a “complicações naturais”: “É o ciclo natural da vida”.