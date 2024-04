Podemos e Novo chancelam dobrada entre Márcio da Farmácia e Yoshio

O Podemos e o Novo confirmam que Márcio da Farmácia e Ricardo Yoshio serão pré-candidatos à Prefeitura de Diadema. Os dois, inclusive, deverão compor chapa para fazer frente ao pré-candidato à reeleição José de Filippi (PT) e também ao mdbista Taka Yamauchi.

Ainda faltam alguns ajustes para sacramentar a união, sobretudo em relação a quem será o cabeça de chapa. A tendência, no entanto, é que Márcio da Farmácia (Podemos) seja o majoritário e Ricardo Yoshio (Novo), o vice.

No fim de semana, a dupla recebeu o aval da presidente nacional do Podemos e deputada federal, Renata Abreu durante reunião na Capital. “Dupla maravilhosa, parceria perfeita”, definiu a dirigente.

“Ricardo Yoshio é médico, homem que não precisa da política para sobreviver e conhece Diadema porque é da cidade. Márcio da Farmácia foi vice-prefeito, deputado estadual, homem que olha nos olhos, que conhece os problemas da cidade. Diadema precisa ser cuidada por quem é da cidade, por quem ama a cidade. Estou feliz por estarem juntos nesse propósito de resgatar sonhos e esperanças”, completou Renata Abreu.

O coordenador regional do Novo, Paulo Proietti também endossa a união e considera que a dobrada oferecerá ao eleitor diademense uma alternativa alinhada à direita.

“Encontramos no Ricardo Yoshio alguém que está alinhado com os ideais do nosso partido. As últimas pesquisas mostram que o Márcio da Farmácia está em terceiro, mas pouco atrás do Taka. Com essa dobrada acho que vamos conseguir catalisar a direita de Diadema que praticamente não existiu nas últimas eleições”, avalia.

“O Taka é do MDB, bem perto do centro, às vezes está junto com o PT. Então vamos oferecer ao eleitor de Diadema uma opção à direita”, concluiu.

O encontro entre Renata Abreu e os dois pré-candidatos também foi acompanhada pelo presidente municipal do Novo de Diadema, Rogério Casari.

PESQUISA

A última pesquisa eleitoral de Diadema feita pelo Paraná Pesquisas e divulgada pelo Diário em dezembro do ano passado apontava o prefeito José de Filippi na liderança com 31,4%, seguido de Taka Yamauchi com 19,8% e Márcio da Farmácia em terceiro com 12,1%.