Cartórios eleitorais da região farão esquema de plantão

O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) emitiu comunicado reforçando o prazo limite para atendimento aos eleitores: 8 de maio. Amanhã, feriado de 1º de maio, sábado (4) e domingo (5), os cartórios eleitorais vão funcionar em esquema de plantão das 11h às 17h. Já nos dias 2, 3, 6, 7 e 8 de maio o horário de atendimento aos eleitores será estendido, das 9h às 17h. O dia 8 é a data limite para tirar o título eleitoral ou regularizar a situação a tempo de votar nas eleições municipais de outubro.

BIOMETRIA

Embora não seja obrigatória para as eleições municipais de 2024, a Justiça Eleitoral segue realizando o procedimento até o dia 8.

Este pleito ainda não será 100% biométrico e o eleitor poderá votar tranquilamente portando título de eleitor e RG, como explica Kelly Basseto, chefe do Cartório da 306ª Zona Eleitoral de Santo André. “A biometria é obrigatória para a identificação do eleitor, mas isso não significa que ele não irá votar caso ainda não possua. Os mesários terão outros meios de identificar o eleitor ou a eleitora e ainda colocar um código de validação na urna e sua digital para autorizar e habilitar a sua a votação.”

De acordo com dados obtidos pelo Diário por meio do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ainda não compareceram aos cartórios para realizar o processo de cadastramento da digital 619.245 pessoas, o que equivale a 29% do eleitorado da região. Já efetivaram o registro 1.523.409 pessoas, ou seja, 71% dos votantes das sete cidades. O Grande ABC possui 22 zonas eleitorais e 2.142.654 eleitores.

DEMAIS SERVIÇOS

Eleitores que tiveram títulos cancelados, suspensos, que precisam fazer a transferência de domicílio eleitoral ou ainda revisar seus dados tem até o dia 8 para procurar um cartório eleitoral.

Conforme explica Kelly Basseto os atendimentos com horários agendados serão encerrados hoje e, a partir de amanhã, todos os atendimentos serão feitos por ordem de chegada. Quem já tiver o cadastramento biométrico pode resolver algumas questões pelo ‘Atendimento On-Line’ no site www.tre-sp.jus.br buscando por ‘Serviços Eleitorais’.

Nos casos em que o eleitor teve seu título cancelado por revisão do eleitorado, por ausência de votação em três turnos consecutivos ou ainda por não ter feito o registro biométrico nas cidades onde o TSE determinou como obrigatório (São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), a regularização deverá ser feita de forma presencial, uma vez que essas irregularidades impedem a votação nas eleições de outubro.