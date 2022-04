Cachorrão recebe Marília na abertura da segunda fase

Dérek Bittencourt



02/04/2022 | 00:01



O EC São Bernardo tem pela frente hoje, a partir das 15h, seu primeiro desafio pela segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-3, diante do Marília, no Estádio 1º de Maio. As equipes tiveram campanhas muito parecidas na primeira fase, terminando com 27 pontos, mas o MAC ficou à frente no número de vitórias (oito a sete). Agora, porém, começa uma nova competição e o objetivo segue sendo o acesso à Série A-2 do Estadual.

“Os confrontos nesta fase se tornam ainda mais difíceis, pois os times já se conhecem, além de ser outro tipo de campeonato. Porém, nossa equipe está preparada, já que corrigimos alguns pontos da primeira fase durante a semana. Não podemos errar neste quadrangular e vamos buscar aumentar ainda mais nosso nível de concentração”, considerou o técnico Renato Peixe.

As palavras do treinador foram endossadas pelo atacante Chuck. “Atingimos nosso primeiro objetivo pensando jogo a jogo, como havíamos planejado. Por isso, pensando no quadrangular, precisamos ser ainda mais regulares e seguros. Acredito que passamos por situações que nos deram esse aprendizado”, afirmou o jogador alvinegro.

Para incentivar a presença do maior número possível de torcedores no estádio, não será cobrado ingresso na entrada do 1º de Maio. Além disso, o Cachorrão realizará vendas de camisas em um estande montado atrás da arquibancada.