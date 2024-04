Santo André estreia com derrota na Série D

Em jogo válido pela primeira rodada do Grupo G do Campeonato Brasileiro da Série D, o Santo André não fez uma boa apresentação e acabou derrotado para o Maringá por 2 a 1, no Estádio Willie Davids, no Paraná.

Ainda com o elenco em processo de formação, o Ramalhão pouco conseguiu fazer para evitar o revés. Já o Maringá, vice-campeão paranaense e com elenco mais entrosado, dominou praticamente todas as ações da partida. Com tramas ofensivas mais bem treinadas, a equipe do Sul envolveu os andreenses e incomodou bastante o gol de Wellington.

Na defesa, o Santo André também foi vulnerável e não fosse a falta de eficiência do ataque maringaense o placar poderia ter sido mais elástico. Os gols foram marcados por Rodrigo Oliveira, aos 42 minutos do primeiro tempo, escorando de cabeça um cruzamento pelo lado esquerdo, e Matheus Moraes, já aos 39 minutos da etapa complementar, também escorando de cabeça um escanteio que a defesa andreense ficou olhando. O gol do Ramalhão foi de João Marcos, que logo no início do segundo tempo fez um cruzamento que acabou passando por toda a área e morrendo no fundo da rede.

“A reformulação sempre atrapalha um pouco. Jogadores novos, elenco ainda se conhecendo. precisamos de tempo, de jogos para entrosamento. Agora é colcoar a cabeça no lugar e consertar os erros”, disse o meia Daniel após a partida.

Pela segunda rodada da Série D, no próximo sábado (4), às 15h, o Ramalhão recebe o Patrocinense, no Brunão.