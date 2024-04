Santo André Intelli é goleado pelo atual campeão da LNF

Pela quinta rodada da LNF (Liga Nacional de Futsal) o Santo André Intelli foi goleado pelo Atlântico Erechim-RS por 4 a 0 na noite desta segunda-feira, no Ginásio Noêmia Assunção, em Camilópolis. Atual campeão da competição, o time gaúcho não tomou conhecimento do time da região e dominou a principais ações da partida.





Com a derrota, o Santo André segue com apenas três pontos na 21ª posição da LNF. Na próxima sexta-feira (3), a equipe andreense visita o São José, no Interior de São Paulo.