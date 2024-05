JP Chermont destaca apoio do elenco do Santos para se firmar na equipe: 'Acolheram muito bem'

Promovido ao time principal após se destacar na Copa São Paulo de juniores deste ano, JP Chermont vem agradando o técnico Fábio Carille nesta fase inicial de competição. Ele atuou em todas as partidas do Santos na Série B do Campeonato Brasileiro e tem um gol marcado no torneio.

A adaptação, segundo o lateral, vem sendo facilitada pelo acolhimento do grupo. "Estou subindo agora e os atletas mais experientes me acolheram como se eu fosse do time principal há muito tempo. Me sinto muito à vontade para jogar e isso faz toda a diferença", afirmou.

Para a partida com o Brusque, o técnico Fábio Carille quer um time mais agressivo para conseguir pressionar o adversário em seu campo e, assim, ter mais chances de criar jogadas ofensivas

No treinamento, ele vem dando prioridade aos ajustes táticos e também no trabalho de movimentação para deixar o time mais consistente. As jogadas de bola parada, assim como os trabalhos de transição da defesa para o ataque tiveram ênfase na atividade comandada pelo treinador.

Santos e Sport aparecem empatados na classificação com 12 pontos e tem campanha idêntica: quatro vitórias e uma derrota em cinco rodadas. O time da Vila, porém, aparece como primeiro colocado por ter um melhor saldo de gols: (7 a 6).