Ruud e Cerundolo vão à semi em Miami; Swiatek e Pegula avançam no feminino

31/03/2022 | 00:26



As semifinais do Masters 1000 de Miami foram definidas nesta quarta-feira, com uma retirada no masculino e uma no feminino. O argentino Francisco Cerundolo seguiu adiante no masculino após retirada do italiano Jannik Sinner, o mesmo aconteceu na classificação de Jessica Pegula sobre a espanhola Paula Badosa. Além disso, Casper Ruud eliminou Alexander Zverev e Iga Swiatek confirmou o favoritismo contra Petra Kvitova.

Casper Ruud conquistou um feito histórico na carreira nesta quarta, chegando à semifinal do ATP 1000 de Miami pela primeira vez. O feito aconteceu após vitória por 2 sets a 1 sobre Zverev, com parciais de 6/3, 1/6 e 6/3.

O adversário de Ruud na semifinal será Francisco Cerundolo, que avançou em seu confronto após o italiano Jannik Sinner, número 11 do mundo, abandonar a quadra após apenas 22 minutos. No momento em que o jogo foi finalizado, Cerundolo estava abrindo vantagem no primeiro set, com 4 games a 1.

No feminino, a polonesa, atual número 2 e que será a nova número 1 do mundo, manteve sua invencibilidade, chegando a 15 vitórias seguidas. Iga Swiatek derrotou a checa Petra Kvitova por 2 sets a 0, com dupla parcial de 6/3.

Swiatek voltará a encontrar a norte-americana Jessica Pegula em Miami. Pegula garantiu classificação diante de Badosa em situação parecida com o que ocorreu nas disputas masculinas. Depois de apenas 18 minutos de jogo e cinco games disputados, Paula Badosa não conseguiu superar os problemas físicos e abandou o jogo.