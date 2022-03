Santo André celebra o aniversário com festa e solidariedade

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



31/03/2022 | 00:01



Todos os holofotes se preparam para a festa do 469º aniversário da cidade de Santo André, que será realizada na noite de 7 de abril, no Espaço Win, no bairro Campestre. Organizada pelo restaurante Baby Beef, a celebração vai contar com um grande show musical, gastronomia especialmente escolhida para a data, além de homenagens às pessoas que se destacaram no município nas áreas de educação, cultura, esporte e saúde.

Toda a renda dos convites para o jantar show será revertida para o FSS (Fundo Social de Solidariedade) da cidade e para a Feasa (Federação das Entidades Assistenciais de Santo André) e será usado para compra de alimentos, que serão distribuídos para famílias carentes do município.

“Há muito tempo me envolvo em causas sociais e poder fazer evento assim, no aniversário de Santo André, é muito significativo”, afirmou o empresário Luiz Américo, diretor do Grupo Baby Beef e idealizador da festa. “Queremos que esse seja um evento que entre para o calendário da cidade. O primeiro de muitos”, concluiu.

Na apresentação musical, o aniversário da cidade será comemorado com um show do tenor Thiago Arancam. O artista já se apresentou nos principais teatros do mundo, em mais de 40 países. Destaque para o Alla Scala (Milão), Ópera de Roma (Itália), Ópera Nacional de Washington (Estados Unidos), Ópera Estadual de Viena (Áustria), Deutsche Ópera de Berlim (Alemanha), Bolshoi (Moscou), além de inúmeras produções no Japão, Emirados Árabes, Malásia, Canadá, Espanha, França, Polônia, Letônia, Mônaco e Reino Unido. Foram mais de 700 apresentações ao redor do mundo. Participam também os artistas Jorge Durian e Ana Lee, que ao lado de Thiago Arancam, vão apresentar show especial de pop-ópera, na turnê Mágico Amore.

Para a presidente do FSS e primeira-dama do município, Ana Carolina Serra, a ação mostra o quanto é possível fazer de mãos dadas. “Agradeço em nome de toda a equipe do Fundo Social de Solidariedade e, principalmente, das famílias que serão beneficiadas com as doações do evento. Santo André é uma cidade solidária. E aqui está mais uma prova disso”, afirmou.

Os ingressos são vendidos no restaurante Baby Beef Jardim ou pelo Ticket 360 (www.ticket360.com.br), podendo ser adquiridos individualmente (R$ 350) ou por quotas de patrocínio, que variam de R$ 2.000 a R$ 10 mil e dão direito a mesas com dois, quatro ou seis lugares – confira ao lado os principais apoiadores da festa. Todas as modalidades dão direito a jantar e show. A expectativa é a de receber mais de 400 pessoas.