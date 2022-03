São Bernardo aplica quarta dose em idosos de 60 anos

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



31/03/2022



São Bernardo ampliou ontem a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para idosos de 60 anos ou mais e já ministra também o imunizante contra a Influenza em profissionais de saúde e idosos com 70 anos ou mais. As doses das vacinas de ambas campanhas são administradas por livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento, em todas as 33 UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

A cidade já aplicou a quarta dose contra a Covid-19 em 15.556 idosos de 70 anos ou mais, o que corresponde à cobertura vacinal de 26% deste público. Para o prefeito Orlando Morando (PSDB), a antecipação da nova faixa etária contempla os mais vulneráveis contra essa doença. “Os idosos continuam sendo as pessoas mais contaminadas pela Covid e a proteção de todos eles é importante para nós”, destacou.

Até o dia 3 de junho, com base nas regras do PEI (Plano Estadual de Imunização), 308.430 pessoas que fazem parte dos grupos prioritários no município devem ser imunizadas contra a gripe. São eles: idosos com mais de 60 anos, profissionais de saúde, indígenas, imunossuprimidos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e mulheres no pós-parto, professores, pessoas com deficiência e pessoas com comorbidades, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano de passageiros e de longo curso, trabalhadores portuários e população privada de liberdade e adolescentes e jovens sob medida socioeducativa. A expectativa da campanha é vacinar 90% do público-alvo.

OUTRAS CIDADES

Além de São Bernardo, Diadema também já vacina idosos com 60 anos ou mais contra a Covid. Em Mauá, mutirão que será realizado no sábado, na Coop – Cooperativa de Consumo, localizada na Avenida Barão de Mauá, 1.389, na entrada do Jardim Zaíra, e na UBS Magini, vão imunizar moradores a partir dos 70 anos.

Nas outras cidades as vacinas estão disponíveis para quem tem 80 anos. Em Santo André e São Caetano é necessário fazer o agendamento prévio nos site das prefeituras.

Diferentemente do ano passado, os infectologistas recomendam que a vacina contra a gripe (Influenza) seja ministrada junto com a da Covid, já que ficou confirmado por estudos que não há problema em tomar os dois imunizantes ao mesmo tempo.