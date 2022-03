Médico David Uip, reitor da FMABC, é condecorado pelo TSE em Brasília

Da Redação

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) concedeu ontem, em Brasília, a Ordem do Mérito Assis Brasil a 28 personalidades que prestaram notáveis serviços em favor da democracia e da justiça eleitoral em suas respectivas áreas de atuação. Um dos condecorados na cerimônia foi David Uip, reitor do Centro Universitário FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), em Santo André.

Uip recebeu a honraria com o grau de comendador, graças a ações reconhecidas no combate à pandemia de coronavírus, atuando como integrante do Comitê Científico criado pelo governo do Estado para combater a doença. Os esforços foram essenciais para a garantia da realização das eleições em 2020.

Médico infectologista, Uip assumiu a reitoria do Centro Universitário FMABC em 2018, e conta com trajetória de décadas de serviços prestados nas áreas da saúde e do ensino, com carreira que inclui as funções de Secretário de Saúde do Estado, diretor executivo do Incor ( Instituto do Coração) de São Paulo e do Instituto Emílio Ribas.

“Me sinto muito feliz em poder contribuir com o processo eleitoral brasileiro, que é a principal defesa da nossa nação através da democracia”, destacou o médico.