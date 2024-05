Jornalzinho na Zona Leste. Semanário em Santo André

Domingo, 11 de maio de 1958, Dia das Mães. A cidade de Santo André acorda com os gritos juvenis de escoteiros anunciando um novo jornal.

Mais um jornalzinho? Não, nascia o News Seller, dirigido por um andreense e três paulistanos. Muitas páginas. Diagramação moderna. Jeito de jornal adulto, que veio para ficar.

O semanário surgia com categoria, pois os quatro diretores – os irmãos Edson e Maury Dotto, Fausto Polesi e Angelo Puga – vinham de uma experiência jornalística na Zona Leste de São Paulo.

Menos de um ano antes, em 26 de outubro de 1957, os quatro jovens haviam lançado o primeiro News Seller, em São Paulo, que circulou nos bairros das Vilas Zelina, Prudente e Bela, mais Quinta da Paineira, Parque da Vila Prudente e região. Era ali que eles residiam.

O News Seller paulistano se transformou num exercício prático de jornalismo, mas aquela área eminentemente residencial não oferecia a estrutura que o jornal necessitava para deslanchar.

Ao mesmo tempo, o nascente ABC explodia industrial e comercialmente. O eixo Santo André/São Caetano era um viveiro de indústrias. Os grandes magazines nacionais e internacionais de São Paulo estavam chegando. São Bernardo se tornava a ‘capital brasileira do automóvel’. Era preciso que um meio moderno de comunicação aparecesse para dar o suporte necessário a este desenvolvimento todo.

Não deu outra. O News Seller vingou de tal maneira que logo virou bissemanário e, em dez anos, se transformou em jornal diário.

Em 1968, News Seller galgava um passo importantíssimo, transformando-se no Diário do Grande ABC de hoje, formando uma legião de excelentes profissionais em todas as áreas, do jornalismo à publicidade e investindo na parte técnica e na distribuição, alcançando as sete cidades.

News Seller havia noticiado a criação de Diadema e Rio Grande da Serra, que se juntaram a Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá e Ribeirão Pires. Com o Diário, consolida-se uma cobertura jornalística adulta, responsável, transparente, séria e confiável.

Todas as campanhas propositivas sempre tiveram o apoio e/ou participação direta do Diário. Desmandos nunca deixaram de ser noticiados. Falcatruas, denunciadas. O jornal se agiganta e passa a ser um elemento a escrever e influir na própria história regional, sem se esquecer dos grandes assuntos ocorridos fora do Grande ABC.

E quando a imprensa escrita de uma forma geral, e internacional, ganha a concorrência de novas mídias, e observa o desatino das chamadas fake news, o Diário se renova, investe em todas as áreas, forma novos profissionais que levaram adiante o ideal de 1958.

O empresário Ronan Maria Pinto tanto acredita no principal jornal do Grande ABC, que passa a ser o seu acionista majoritário em 2004. Investe no jornal, o moderniza. Garante a sua sobrevivência. A empresa Diário do Grande ABC alcança o seu ano 66 saudável e com planos de crescimento que miram o ano 70 – em 2027, se contado o NS de 1957; ou 2028, com olhos na história do 1958 em que o semanário descobriu o Grande ABC, tornando-se o seu porta-voz.

Prêmio Esso marca história de sucesso

Em seus 66 anos de atuação, o Diário registrou momentos que marcaram a história do Grande ABC e do jornalismo nacional. Um desses capítulos foi escrito por Ademir Medici, colunista de Memória desde 1987, e pelo também jornalista Édison Motta (1953-2015). Em 1976, a dupla assinou a série de reportagens intitulada A Metamorfose da Industrialização, vencedora do Prêmio Esso na categoria regional.

“Achavam que a gente estava exagerando quando observávamos o sofrimento da população e alertávamos sobre as questões do subemprego e da sub-habitação, fruto da falta de planejamento da industrialização”, disse Medici numa entrevista ao Diário, em referência ao tema.

Produzido em menos de um mês, o material da série foi publicado nas edições dos dias 29 e 31 de agosto de 1976. Quatro meses depois, Medici e Motta celebraram a conquista do mais importante prêmio jornalístico do País, em concorrência que envolveu jornais de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

“A gente não esperava. Mais do que reportagens bem escritas, o ineditismo foi fundamental. Tanto que esperávamos ganhar com a segunda série, o que não aconteceu e foi decepcionante”, lembra Medici. O Desencanto da Industrialização, continuação do trabalho publicada em agosto de 1979, estendeu o enfoque para outras regiões brasileiras. “Tecnicamente foi melhor e mais abrangente, mas não tinha mais a novidade”, complementa ele.

Em material publicado pela Revista Livre Mercado, Motta destacou o significado da premiação. “O Esso Regional veio como espécie de consagração de um momento intenso e mágico no qual, pela primeira vez, o chamado progresso, o eldorado industrial brasileiro foi questionado. Mostramos o outro lado da moeda. A poluição, a destruição do meio ambiente e a rotatividade da mão de obra que já se fazia acompanhar do desemprego”, disse.