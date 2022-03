Morre aos 81 anos o jornalista Arlindo Ribeiro, o Ligeirinho

Carolina Helena

Especial para o Diário



29/03/2022 | 18:38



O jornalista Arlindo Ribeiro faleceu nesta terça-feira (29). Mais conhecido como Ligeirinho, ele foi hospitalizado no dia 2 de fevereiro após apresentar mal estar e foi submetido a cirurgia de emergência para retirar parte do intestino. Depois do procedimento, o jornalista voltou para casa, porém, uma semana depois retornou ao hospital com insuficiência renal e anemia, além de apresentar quadro de leucemia. Durante procedimento de hemodiálise, Ligeirinho não resistiu e faleceu aos 81 anos.

Ligeirinho atuou por mais de 50 anos como jornalista e trabalhou como repórter do Diário entre os anos de 1975 e 1978. Logo depois deixou a empresa para atuar na assessoria de imprensa da Prefeitura de Diadema. Mesmo distante, Ligeirinho sempre contribuiu com o jornal com o envio de cartas para a coluna Palavra do Leitor.

Suas filhas Tatiana Ribeiro, 41, Juliana Ribeiro, 50, Fabiana Ribeiro, 47, lembram com orgulho a trajetória do pai. Tatiana, a caçula, conta que o pai era apaixonado pelo jornalismo e que isso se fez presente na sua infância e adolescência.

“Quando eu era pequena ele tinha aberto o Jornal do Planalto. Tenho muitas lembranças porque eu e minhas irmãs passávamos horas na empresa. Ele nos levava para lá antes de irmos para a escola. Depois acompanhei a trajetória dele no Diário Popular e no Diário do Grande ABC, sempre escrevendo reportagens. Ele nunca parou de fazer jornalismo, sempre estava escrevendo alguma nota, alguma carta. Meu pai mantinha uma página de notícias no Facebook na qual postava diariamente. É uma profissão que ele amou muito e se dedicou bastante. Ele tinha muito orgulho de ser jornalista”, comentou.

Nascido em Bauru, no Interior, Ligeirinho foi criado no Paraná, onde deu os primeiros passos na carreira, em um jornal chamado Folha de Mandaguari. Em São Paulo ele trabalhou em jornais como Agência Folha de Notícias, Diário Popular, além do Diário, até se consolidar na assessoria de imprensa da Prefeitura de Diadema e fundar o Jornal do Planalto.

O velório está sendo realizado até as 22h30 no Cemitério Phoenix Memorial, na Avenida Lauro Gomes, 5.000, na Vila Palmares, em Santo André. O sepultamento será nesta quarta-feira (30), às 9h, no Cemitério e Crematório Memorial Jardim Santo André, na Avenida Queirós Filho, 1.750, na Vila Humaitá.