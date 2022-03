Roubos de veículo disparam em fevereiro no Grande ABC

Thainá Lana

29/03/2022



Em fevereiro deste ano foram roubados 455 veículos, entre carros, motos e caminhões nas cidades do Grande ABC. No mesmo período do ano passado o número de ocorrências foi de 290 – aumento de 56,9%. Os dados divulgados ontem pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Estado de São Paulo ainda apontam para outra expressiva realidade: a região representa quase 17% dos roubos (crime com ameaça e violência) de veículos ocorridos em todo Estado – veja os dados na tabela abaixo.

De acordo com os dados da SSP, no mês passado a região registrou 16 ocorrências por dia, enquanto que em fevereiro de 2021 foram notificados dez casos diários. Na comparação entre as cidades, Rio Grande da Serra foi o único município da região que não registrou aumento de um ano para o outro. Em 2021 foram roubados três veículos na cidade e no mês passado foram dois.

Para Regina Maria Filomena de Luca Jasinowodolinski ex-secretária nacional de segurança pública e ex-secretária municipal de defesa social de Diadema, a atual crise econômica do País pode ter contribuído para a alta nos dados registrados neste ano. “Um dos fatores para o aumento no número de roubo, sem dúvida nenhuma, é a própria condição financeira em que passamos. Isso não justificativa o crime, mas é uma explicação porque o povo está na miséria, desesperado e desempregado, por isso pode acabar cometendo o roubo. Veículo é uma forma rápida de fazer dinheiro”, explica a especialista em segurança pública.

Procurada pelo Diário para comentar os dados, a SSP não retornou a demanda.





ALTA NOS FURTOS

O número de furtos de veículos, quando o crime acontece sem o proprietário estar por perto, também cresceu nas cidades da região. Foi registrado aumento de 20,4% no período de um ano – em fevereiro do ano passado foram computados 676 furtos contra 814 neste ano. Santo André é a primeira do ranking entre as cidades, com 373 no total. Porém, Mauá foi o município com maior alta durante o período, com aumento de 52,8% no número de ocorrências, passando de 89 para 136 furtos.

O casal de Mauá, Yasmim da Silva Valério, 29 anos, e Leandro Silva dos Santos, 31 anos, vivenciaram no mês passado o desespero de ter o veículo furtado. O crime ocorreu na Avenida Hugo Scachetti, no Jardim Zara, no dia 19 de fevereiro, por volta das 13h. Foi preciso apenas 15 minutos para que o veículo do modelo corsa hatch fosse levado por criminosos.

Segundo Yasmin, a ação foi muito rápida. O marido havia parado o carro na rua para ir à feira e quando voltou não encontrou mais. Sem seguro, o casal registrou boletim de ocorrência e começou as buscas pelo veículo na internet. “Encontramos no market place(espaço de vendas) do facebook um anúncio do nosso carro. Os bandidos estavam vendendo o veículo em uma página para moradores de Pirituba (Zona Norte da Capital). A placa estava coberta e só conseguimos identificar o veículo por conta de detalhes que somente o dono sabe”, conta Yasmin, que ainda tentou entrar em contato com a página fake que estava promovendo a venda, mas logo o anúncio foi retirado.

A profissional autônoma alerta para a Gangue do Corsa, que, segundo ela, furta os veículos estacionados na rua e depois coloca para venda. “Já encontramos diversos outros modelos nessas páginas, sempre com a placa do veículo coberta. Já avisamos a polícia e eles estão investigando”, esclarece a moradora, que é boleira autônoma e utilizava o veículo para realizar as entregas. “Era nosso único bem material”, desabafa Yasmin, que revela ainda ter esperança de recuperar o veículo.

