Charge - 29 de março de 2022

Do Diário do Grande ABC



29/03/2022 | 10:04



As cidades do Grande ABC registraram 455 roubos de veículos em fevereiro. No mesmo mês do ano passado foram 290, o que representa aumento de 56,9%, segundo os dados divulgados pela SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Na média, foram 16 ocorrências por dia, seis a mais que no ano passado. Com relação aos furtos, quando o proprietário não está no local, a alta foi de 20,4%, passando de 676 para 814.

Levantamento feito por seguradora mostra que motos Honda CG160 e Chevrolet Onix são os modelos mais visados pelos marginais.