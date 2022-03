Além de Anitta, Luísa Sonza e Pedro Sampaio estão no Top 50 do Spotify Global

28/03/2022 | 10:52



Durante os últimos dias, os brasileiros puderam acompanhar o crescimento da música "Envolver", de Anitta, na lista de mais tocadas do Spotify, maior plataforma de streaming de música do mundo. A cantora quebrou recordes e chegou em um lugar jamais ocupado por outro brasileiro. Contudo, outros cantores nacionais também estão no Top 50 do Spotify Global.

Nesta segunda-feira, 28, "Dançarina", de Pedro Sampaio com participação da MC Pedrinho, amanheceu em 40º lugar após 1,4 milhões de reproduções nas últimas 24 horas. A música já chegou a ocupar a 30ª posição. A canção "Sentadona (Remix)", de Davi Kneip com Mc Frog, Dj Gabriel do Borel e Luísa Sonza, é a 45ª música mais tocada, com 1,3 milhões de reproduções.