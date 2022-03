Após formação do paredão, Paulo André detona justificativa de Lina: Jogou sujo! Confira tudo que rolou na madrugada do BBB22

28/03/2022 | 08:10



O décimo paredão do BBB22 foi formado e os brothers repercutiram sobre o assunto após o programa ao vivo na madrugada desta segunda-feira, dia 28.

Paulo André, indicado pela líder Lina, reclamou da justificativa dada por ela. Segundo o atleta, a cantora jogou sujo ao citar que ele tirou duas pessoas do VIP dela.

- Não quero me precipitar nas palavras... ela jogou sujo! Tirou duas pessoas do meu VIP [relembra o discurso da sister]...ela estava rindo disso aqui.

Arthur Aguiar que estava no quarto ao lado de PA, Pedro Scooby e Douglas Silva então comentou:

- Acorda, já falei para você...

Em seguida, o marido de Maíra Cardi analisou o cenário do paredão e, em sua visão, ocorreu a melhor configuração:

- Óbvio que eu não queria, mas é a melhor configuração...do que se fosse o PA, o Eli e ele [Lucas]. Porque poderia dividir voto. A melhor configuração....eu acho que vocês não saem de jeito nenhum! Só se eu tiver muito enganado.

Longe do quarto grunge, quem também falou sobre a décima berlinda foi a líder da semana. Ao lado das amigas, Jessi e Natália, ela comentou sobre a escolha do Lucas no contragolpe:

- Sinceramente, não está um cenário favorável para o Lucas, opinou ela.

- Nem um pouco, está em maus lençóis, concordou Natália.

E, Linn continuou:

- Vamos ser sinceras, não teria um cenário favorável ao Lucas. Se ele tivesse puxado o DG. A gente já tinha alertado o Lucas dessa possibilidade. Ele não tá encarando o jogo de uma forma estratégica nesse lugar. Ele quer evitar conflitos.

No quarto lollipop, o outro emparedado da semana, Lucas, também falou sobre a berlinda com Eslovênia e confessou que ficou surpreso com o voto que recebeu de Douglas Silva:

- Eu achei que não, mas está tudo bem. Estou com a consciência tranquila. E se eu puder deixar alguma coisa de aprendizado antes de eu sair, fica a lição: vota, porque não vão pensar duas vezes antes, não. Pelo menos agora nessa fase.

Arthur, PA, Scooby, Douglas Silva e Gustavo falam sobre possível voto em sister

Na área externa da casa, os brothers falaram sobre Eslovênia e a possibilidade da sister enfrentar o seu primeiro paredão.

- As duas pessoas que não votam nela são eu e ele. Se nenhum dos dois for o Líder, qualquer outra pessoa que for o Líder pode votar nela, disse o ator apontando para o surfista.

- Mas e se tiver que votar nela para salvar?, questionou DG.

- Para salvar vocês, vou votar, claro, afirmou Arthur.

- Pela casa já dá para ela ir..., analisou Gustavo.