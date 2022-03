Jade Picon aparece em telão durante show de Doja Cat no Lollapalooza e plateia vai à loucura

26/03/2022 | 12:10



Ela está com tudo! Fora do reality há três semanas, Jade Picon continua provando que está curtindo ao máximo a vida de ex-BBB. A influenciadora marcou presença no primeiro dia do festival do Lollapalooza 2022 e levou a plateia à loucura ao aparecer no telão enquanto prestigiava o show de Doja Cat. Apesar de terem sido breves segundos, a empresária conseguiu arrancar gritos dos presentes.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora compartilhou uma série de registros curtindo as apresentações e comentou a recepção.

- Eu amo gente. Recepção maravilhosa aqui no Lolla, só gente boa me recepcionando. Desculpa, é que eu gosto muito de um festival.

Como sempre, Jade não errou na escolha do look. Para a noite, a famosa apostou em um top lilás e conjuntinho de calça e bolero transparentes.