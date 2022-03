Santo André retoma o Saúde Fila Zero; objetivo é de acabar com espera por consultas e exames

Do Diário do Grande ABC



26/03/2022 | 11:52



A Prefeitura de Santo André retomou o programa Saúde Fila Zero, que tem como objetivo acabar com a espera por consultas e exames no município. O primeiro mutirão da iniciativa está sendo realizado neste sábado (26) no Centro Médico de Especialidades do Centro Hospitalar Municipal, das 8h às 20h.

“Era fundamental retomarmos o programa Saúde Fila Zero, que só foi suspenso por conta da Covid-19. Quando iniciamos o programa, em 2017, chegamos a realizar mais de 70 mil atendimentos, reduzindo a fila em 50%. O objetivo, agora que a pandemia arrefeceu, é voltar com força para garantirmos atendimento também a todos que precisam”, afirmou o prefeito Paulo Serra.

A expectativa é que cerca de 2.100 pessoas sejam beneficiadas nesta primeira edição do Saúde Fila Zero. “Serão 1.500 atendimentos em ortopedia, 500 em dermatologia, 100 pequenas cirurgias, além de uma cirurgia bariátrica de um paciente preparado pelo Núcleo de Obesidade que já acompanhamos há dois anos”, explicou o secretário de Saúde, Márcio Chaves. Entre os pequenos procedimentos cirúrgicos estão, por exemplo, retirada de cistos e lipomas, e ressecção de lesões.

A ação contará com uma equipe de 20 médicos contratados, seis profissionais de enfermagem, 12 contratados da Fundação ABC para serviços administrativos, além de três funcionários para limpeza e controle de acesso ao mutirão. Também foram contratados 250 exames de raio X, que acontecerão na Casa da Esperança.

Dia D da Vacinação – A Prefeitura de Santo André realizará uma força-tarefa de vacinação neste domingo (27). Ao todo, serão 15 pontos de vacinação abertos, das 8h às 17h, para imunização contra gripe e Covid-19.

Para a vacinação contra gripe não é necessário agendamento, mas para a imunização contra a Covid-19 é preciso agendar no site psa.santoandre.br/vacinacovid.

Entre os locais de vacinação estão 14 unidades de saúde, destinadas à imunização contra Covid-19 de crianças com mais de cinco anos e adultos de todas as faixas etárias, além de aplicação da vacina contra a gripe para maiores de 80 anos.

“O público-alvo são todos os acamados da rede municipal de saúde, idosos com mais de 80 anos e crianças com mais de cinco anos de idade”, explica o Diretor de Atenção à Saúde, Victor Chiavegato.

Para garantir maior conforto e comodidade, haverá aplicação de vacinas em formato drive-thru na Craisa. No local ocorrerá imunização contra a gripe para idosos acima de 80 anos e vacinação contra a Covid-19 para munícipes acima de 18 anos.

Os idosos acima de 80 anos que forem a um dos 15 pontos de imunização receber vacina contra a Covid-19, poderão simultaneamente ser vacinados contra a gripe. A vacina contra a influenza é trivalente, composta pelos vírus H1N1, a cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin, que causou os surtos localizados no final do ano passado.

Pontos de vacinação:

USF Dr. Moysés Fucs - Rua Alexandreta, 180 - Jardim Santo Antônio

US Parque João Ramalho - Rua Maragogipe, s/nº - Parque João Ramalho

Policlínica Parque das Nações - Praça Waldemar Soares, s/nº

Centro de Saúde Escola Capuava - Rua Irlanda, 700

US Vila Guiomar - Rua das Silveiras, 73

US Jardim Alvorada - Rua Almenor Jardim Silveira, s/nº - Jardim Alvorada

Policlínica Paraíso - Rua Juquiá, 256 - Bairro Paraíso

US Cidade São Jorge - Avenida São Paulo, 800 - Cidade São Jorge

USF Jardim Carla - Rua José Alencar, s/nº - Jardim Carla

USF Vila Luzita - Avenida Dom Pedro I, 4197 - Vila Luzita

USF Jardim Irene - Estrada da Cata Preta, 552 - Jardim Irene

Clínica da Família Cipreste - Rua Caminho dos Vianas, 300 - Jardim Cipreste

USF Recreio da Borda do Campo - Avenida Mico Leão Dourado, 2452 - RBC

USF Parque Miami - Estrada do Pedroso, 5151 - Parque Miami

Craisa (drive-thru) - Acesso pelo portão 5, na rua Varsóvia - Santa Teresinha