Pedro Scooby revela que já esqueceu como pratica sexo e Cintia Dicker rebate: Eu faço ele lembrar rapidinho!

25/03/2022 | 13:10



Você deve ter visto, que aconteceu na última quarta-feira, dia 23, a festa do líder Arthur Aguiar e durante toda a comemoração, Pedro Scooby acabou abrindo o coração e comentou que já fazia tanto tempo que não realizava um ato sexual que nem deve lembrar mais de fazer.

Para quem não sabe, atualmente o surfista é casado com Cintia Dicker que arrumou um momento em sua agenda para conversar com o jornal O Globo, e falou sobre a declaração do atleta no BBB22 sobre já ter esquecido como se pratica sexo.

Eu faço ele lembrar rapidinho! Deixa só ele sair da casa. Mas até dia 26 de abril, data da grande final, Pedro pode ficar sem lembrar mesmo!